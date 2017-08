Nuoto: la trevigiana Martina Benetton è oro mondiale ai Master di acque libere in Ungheria

TREVISO Un altro successo internazionale per il team di Natatorium Treviso. Dopo le imprese di Barbara Pozzobon tra gli assoluti e il bronzo di Viola Magoga nel mondiale di pinnato juniores, Martina Benetton porta a casa la medaglia d'oro dai Mondiali Master FINA che si stanno svolgendo a Budapest, negli stessi impianti utilizzati dai professionisti a metà luglio. La trentenne trevigiana ha trionfato nella 3 km in acque libere (categoria M30) disputatasi nel lago Balaton, battendo con il tempo di 37'33"4 l'americana Sara Elizabeth Holman (37'42"9) e la spagnola Sabina Martinez Leon (37'58"4). Una gara combattuta fino alle ultime bracciate, dove ha prevalso la classe della Benetton, già oro nella 5 km agli open water europei di Rijeka 2016.

In questi giorni Martina si cimenterá anche nelle gare in vasca, in particolare negli 800, 200 e 400 m stile libero, oltre a due staffette in squadra. Specialità per cui può contare nel suo palmares un argento negli 800 m agli europei di Londra 2016 e l'oro negli 800 e 400 ai Master italiani dello scorso giugno.