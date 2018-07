Dai Mondiali di nuoto DSISO in Canada Martina Villanova torna in patria con 7 titoli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sono atterrati sabato mattina a Malpensa i campioni della Nazionale Azzurra di Nuoto Fisdir (la Federazione Italiana per Sport Paralimpici degli Intellettivi Relazionali) dopo una lunga trasferta che li ha portati a Truro in Canada per il nono mondiale DSISO per la sindrome di Down. Dal 20 al 26 luglio la cittadina oltreoceano è stata la location che ha ospitato la sequenza di gare internazionali in vasca alla quale hanno preso parte oltre 25 Paesi con più di 200 atleti. La selezione italiana di nuoto e nuoto sincronizzato chiude la rassegna canadese con un complessivo di 39 medaglie: 15 ori, 14 argenti e 10 bronzi, una serie infinita di record e un orgoglioso primo posto sulla classifica mondiale, laureandosi campioni assoluti. Domenica sera grande festa per il ritorno in patria di Martina Villanova, atleta dello Sport Life di Montebelluna (Tv) alla sua terza esperienza mondiale che l'ha incoronata ancora una volta campionessa plurimedagliata, agguantando un totale di 7 titoli: 3 ori, 1 argento e 3 bronzi.

Come da manuale i riconoscimenti arrivano nelle lunghe distanze, specialità della Villanova che abbatte i record europei negli 800 stile libero con il tempo di 13'18''87 e nei 1500 stile libero con 25'23''81, chiudendo entrambe le gare al terzo posto. Un ulteriore bronzo, insieme ad un nuovo record europeo viene guadagnato nella staffetta 4x50 stile libero mista, dove insieme a Bresciani, Zaffaroni e Manauzzi, la Villanova conclude con il tempo di 2'25''66. E sempre di record europeo si tratta anche nella 4x100 stile libero femminile dove l'argento del secondo posto brilla su un tempo di 6'02''31. Il gradino più alto del podio infine viene raggiunto creando un vuoto tra il quartetto messicano e francese nella 4×50 mista femminile dove Martina chiude la scia di Chiappa, Vignando e Bresciani. Il gruppo, feroce più che mai, conquista l'oro anche nella 4x200 stile libero, ma con gran classe porta a termine la 4x100 misti fissando il cronometro a 6'33''76, tempo che abbatte e rimpiazza il record mondiale regalando emozioni e il titolo più prestigioso.

Ad accompagnare Martina alla kermesse anche Laura Salvalaggio, istruttrice di nuoto di Sport Life, convocata per i mondiali di Truro come tecnico ufficiale della Nazionale. Laura ha seguito da vicino i movimenti di Martina in acqua per tutta la stagione sportiva, preparandola per il mondiale insieme a tutti gli atleti del team e spronandola a dare il meglio di se in questa avventura che ha reso tutta l'associazione montebellunese orgogliosa dei suoi elementi.

