Barbara sogna di andare alla Coppa del Mondo: Maserada si mobilita

MASERADA SUL PIAVE L'atleta maseradese Barbara Pozzobon, campionessa di nuoto e parte della nazionale azzurra di fondo, sogna di partecipare, tra un mese, alla prima tappa della Coppa del Mondo che si svolgerà in Argentina, a Santa Fe' (gara della lunghezza di 57 km). Purtroppo il Coni non finanzia la trasferta (la competizione non fa parte delle attività della nazionale) e così, senza sponsor, la nuotatrice era stata costretta a riporre il suo sogno nel cassetto. I suoi tifosi però, quelli del "Barbara fans club", non si rassegnano e così è partita una raccolta fondi: servono qualche migliaia di euro per permettere all'atleta di poter partire alla volta del Sud America.