Master SBS in Ghirada: gli studenti a lezione con Abodi, presidente del Credito sportivo

TREVISO L’esperienza personale del presidente Abodi. La presenza del Master SBS nella vita economica e sportiva del nostro paese. Sintesi vera ma troppo essenziale per descrivere la giornata che hanno trascorso alcuni studenti del “Master SBS in strategie e business dello sport”, organizzato a Treviso da VerdeSport (Gruppo Benetton) e dall’università Cà Foscari di Venezia.

Il Presidente di Credito Sportivo Andrea Abodi, tolta giacca e cravatta, ha raccontato ai ragazzi la "Banca dello Sport" e, incalzato dalle loro curiosità, anche le sue esperienze professionali, ha parlato dei suoi successi ma anche delle sconfitte, mettendo al loro serivzio un racconto che potrebbe trasformarsi in uno strumento di lavoro tanti sono stati i contenuti ed i temi affrontati. L'esperienza nella bellissima aula corsi all'interno della struttura "La Ghirada" è solo la tappa più recente di un percorso che va avanti da anni. Anche quest'anno Credito sportivo è infatti partner di questo Master, tra i più importanti d’Europa e che dura 5 mesi e nasce per fornire strumenti e competenze per chi vuole lavorare nel management sportivo.

Oltre 400 i manager che il Master post laurea ha lanciato dal 2005 e tra i punti distintivi del corso ci sono esperienze internazionali nelle capitali dello sport, con viaggi importanti in sedi come Barcellona, Londra e Toronto, l’occasione di poter sfruttare il Centro Sportivo La Ghirada, unico in Italia, per vivere un'esperienza di campus anglosassone con foresteria, sale studio, ristorante e strutture sportive e un titolo con valore legale riconosciuto in Italia e all'estero. Non solo: la presenza in aula di Andrea Abodi esprime ancora una volta la rinnovata sinergia con il Credito Sportivo. Perché lo sguardo dell'Istituto, come sempre, è sempre rivolto al futuro.

