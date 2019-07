L'allenatore Mauro Marchetti rinnova per altri tre anni con l'Evc Ezzelina Volley

Mancava solo l'ufficialità della firma, ma le parti erano concordi da tempo nel proseguire insieme. Mauro Marchetti sarà al timone del nuovo progetto giovane della società trevigiana per la quinta stagione consecutiva. Queste le prime parole di Mauro dopo l'apposizione della firma sul contratto della Evc Ezzelina Volley: "Sono davvero felicissimo di poter proseguire a Cá Rainatì. La scorsa stagione mi ha lasciato un po' di amaro in bocca per l'epilogo della regular season. Le premesse erano state diverse ma molta sfortuna è un po’ di inesperienza ci hanno costretto a una stagione sotto le aspettative. Spesso però dai passi falsi nascono le opportunità. Ora sono più motivato che mai nel ripartire da questo bellissimo progetto giovane che ci mette al pari di quelle poche realtà nazionali pronte a osare. Ringrazio Michele, Venanzio e tutta la dirigenza per avermi accordato la loro fiducia per i prossimi tre anni. Ezzelina ormai non è solo un posto di lavoro ma una famiglia, che è stata unita più che mai in questa difficile stagione (ma che a livello giovanile ha comunque conquistato grandi risultati) e che merita un pronto riscatto. Ora siamo al lavoro per cercare di costruire una squadra molto competitiva per la categoria under 18 e costituita da giocatrici super motivate verso il raggiungimento degli obiettivi che la società, il pubblico e il territorio meritano".