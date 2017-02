Ben sei le medaglie tricolori per la Polisportiva di Casier ai campionati italiani indoor

CASIER Veloci come non mai. La Polisportiva Casier è tornata dai campionati italiani indoor di pattinaggio corsa, disputati a Pesaro, con un bottino di sei medaglie: tre argenti e altrettanti bronzi. Punta di diamante del gruppo, Camilla Beggiato, salita sul podio della categoria ragazze in ben tre occasioni: nei 3 giri sprint, dov’è stata seconda, nei 2000 metri, dove ha vinto il bronzo, e nell’Americana, dove il terzetto della Polisportiva Casier, completato da Ilaria Carrer e Giulia Serena, ha ottenuto uno splendido secondo posto.

Ilaria Carrer, sempre nella categoria ragazze, ha vinto il bronzo nei 3 giri sprint, finendo proprio alle spalle della compagna di squadra Beggiato. Giulia Serena è anche giunta terza, tra le allieve, sempre nei 3 giri sprint. In campo maschile, ancora nei 3 giri sprint, bronzo nella categoria juniores per Davide Paolì, atleta abbonato ai podi tricolori giovanili.

Alla trasferta marchigiana, guidata dal tecnico Andrea Bighin, hanno partecipato anche Alessia Minuzzo, Angela Zanatta, Luca Marcon, Francesco Montagner, Alessia Amadi, Margherita Caverzan, Valentina Manzo, Marta Rivecchio, Luca Cavallaro, Pietro Pasin, Simone Scognamiglio, Carlotta Camarin e Giacomo Serena. Un gruppo composto complessivamente da 17 atleti che ha chiuso all’11° posto in una classifica di società che comprendeva ben 77 club. Applausi.