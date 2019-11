Il Meeting Città di Conegliano nella top ten nazionale del ranking IAAF

Il Meeting Città di Conegliano nella top ten italiana del 2019. In base al ranking per le manifestazioni stilato dalla Iaaf (Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera) l’evento organizzato da Atletica Silca Conegliano a giugno si è posizionato al nono posto della graduatoria nazionale. Con 70.717 punti l’evento coneglianese si conferma tra le migliori manifestazioni d’Italia, a riprova di una pluridecennale storia internazionale e del grande impegno degli ultimi anni.

Una professionalità organizzativa, quella messa in campo dalla società guidata dal presidente Francesco Piccin, “premiata” (per la gioia di spettatori e appassionati del settore) con la partecipazione, anno dopo anno, degli atleti “élite” che stanno scrivendo la storia dell’atletica leggera italiana e che sarà presto valorizzata con una pista nuova di zecca. Il Meeting del 2020 si correrà infatti su pista e pedane con un manto rinnovato, non a giugno, ma molto probabilmente a settembre. «Per noi è un onore confermarci tra i migliori meeting d’Italia – commenta il presidente Francesco Piccin – siamo molto soddisfatti di questo risultato, considerando anche che rispetto ad altre realtà siamo una “piccola” città. Il nostro impegno organizzativo e i risultati sul campo saranno premiati anche con una nuova pista: tra aprile e fine agosto infatti si svolgeranno i lavori appaltati dal Comune di Conegliano per dare nuova vita e nuova dignità sia alle corsie che alle pedane. L’amministrazione comunale ha scelto di operare in questo periodo dell’anno anche per preservare tutta l’attività che viene fatta dagli istituti scolastici con i giochi sportivi studenteschi, per i quali collaboriamo attivamente. Per questo motivo nel 2020 il Meeting Città di Conegliano subirà uno spostamento di data, probabilmente sarà messo in calendario per settembre». Il Meeting Città di Conegliano, che da sempre ha richiamato, in particolare, grandi nomi nel settore dei lanci (viene assegnato il Trofeo Toni Fallai, in memoria del compianto professore di educazione fisica che tanto ha dato alla città) e del mezzofondo, rientra nella prima parte di classifica dietro a grandi città ed eventi, come il Golden Gala di Roma, il Città di Padova, il Palio della Quercia a Rovereto, gli eventi di Savona, Nembro, Lignano Sabbiadoro, Castiglione e Celle Ligure.