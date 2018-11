Imoco Volley: stagione finita per Megan Easy

Doccia fredda in casa Imoco Volley. Dopo il gravissimo infortunio di domenica scorsa, gli esami strumentali hanno confermato la rottura del tendine d'Achille della gamba destra per la schiacciatrice Megan Easy.

Stagione finita dunque per la statunitense che nei prossimi giorni saluterà la squadra e rientrerà negli Usa dove verrà operata all'arto infortunato. La società, lo staff, le atlete e tutto il mondo di Imoco Volley, con profondo dispiacere per l'infortunio, augurano a Megan una pronta guarigione, ringraziandola per tutto l'impegno e l'applicazione dimostrate con la maglia delle Pantere.