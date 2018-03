Sport Life: un marzo fatto da una pioggia di medaglie e dal Memorial Andrea Montaño

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un marzo iniziato con il botto per gli atleti Sport Life impegnati nei Campionati Italiani di nuoto FINP, la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, e FISDIR, la Federazione Italiana Sport per Disabili Intellettivo-Relazionali. A Brescia lo scorso 3 e 4 marzo i tre atleti FINP dell’associazione di Montebelluna si sono portati a casa ben 4 medaglie da podio, rispettivamente la bellunese Daniela Belletti si è aggiudicata due bronzi nei 50 m dorso e nei 100 m stile libero, Andrea Mattiazzi ha guadagnato un argento nei 100 dorso ed infine Luciana Roman chiude con il terzo posto i 50 m dorso della sua categoria. Altro giro altra corsa ed altre medaglie per il passato weekend che ha visto gli atleti FISDIR di Sport Life impegnati nei Campionati Italiani Invernali di Fermo. Venti i titoli individuali conquistati nelle tre giornate di gare dal 9 all’11 marzo per i 12 atleti partiti alla volta della provincia marchigiana insieme all’allenatrice Laura Salvalaggio e ai tecnici Pierpaolo Ceccon e Monica Michielon: quattro i bronzi, quattro gli argenti e ben dodici le medaglie d’oro che hanno collezionato rispettivamente Eleonora Ostani, astro nascente del nuoto con 3 ori nei 100 m stile libero e nei 50 e 100 m dorso; la rivelazione Lorenzo Iannetti, 15 anni, ha conquistato anche lui tre podi con due oro nei 100 e 200 m stile libero e un secondo posto nei 50 m farfalla, tre primi posti anche per i campioni della nazionale italiana, impegnati in questi giorni con il ritiro degli azzurri a Saronno, Giammaria Roncato e Martina Villanova.

In attesa dell’ufficialità delle convocazioni ai Mondiali di Truro in Canada previsti per Luglio di quest’anno, Roncato si proclama a Fermo eroe indiscusso nei 50, 100 e 200 m dorso, la Villanova invece si riconferma la regina dello stile libero, vincente sulle lunghe distanze dei 200, 400 e 800 m. Successo dorato infine anche per Davide Spagnol nei 1500 m stile. Argento per la Dobnik nei 50 e 100 m rana, sua specialità, e secondo posto anche per Manuel Zanatta nei 100 m dorso. Chiudono i 4 bronzi di Simone Gallina nei 100 m rana e di Enrico Zuliani nei 50 e 100 m stile e nei 50 m dorso. Squadra vincente non si cambia ed il team femminile Capitanio-Dobnik-Ostani-Villanova chiude in 3’08’’93 la staffetta dei 4x50 stile libero, salendo ancora una volta sul gradino più alto del podio. Ottima prova anche nella staffetta 4x50 mista dove a Ostani e Villanova si aggiungono Roncato e Iannetti, dando prova di grande preparazione tecnica e finendo ancora una volta davanti agli avversari in 2’58’’82. Soddisfatta si dice la Presidente Daniela Marcuzzo: “In tre giorni i nostri ragazzi hanno dato prova di grande tenacia e professionalità nel portare a casa un successo dopo l’altro. Sono stati strabilianti e ora siamo pronti ad affrontare una gara che per noi e per le Piscine di Montebelluna è un appuntamento fondamentale per la stagione, ovvero il Trofeo Andrea Montaño previsto domenica 18 al Chiara Giavi”.

Alle ore 9 di domenica mattina infatti si tufferanno in vasca nuovamente gli atleti Fisdir in memoria di Andrea, ex allenatore e istruttore, che tra i primi ha creduto nelle possibilità agonistiche degli atleti con disabilità. Sport Life si congratula inoltre con l’atleta golfista Simone Basso, che il prossimo marzo 2019 partirà per Abu Dhabi, dove sono convocati i Giochi Mondiali Special Olympics. Dopo un primo percorso nel mondo del nuoto, Simone ha scelto di dedicarsi ad uno sport di precisione come il golf, che a pieno rispecchia la sua personalità attenta e meticolosa, giocando d’astuzia e qualora fosse necessario, usando fantasia e intuito. Emozionato per questa convocazione, Simone esordisce con un “Era ora! Significa che sto lavorando bene” pensando già a cosa mettere in valigia in vista della partenza per gli Emirati Arabi. Rita Lion Ufficio Stampa ASD Sport Life Onlus

Gallery