La Came Dosson vince il Memorial Lorena: battuti il Nervesa e il Carrè Chiuppano

Ultimo test amichevole per la Came di mister Rocha che vince come da pronostico il Triangolare Lorena superando con sicurezza sia l'Atletico Nervesa (Serie B), sia i padroni di casa del Carrè Chiuppano (Serie A2). Per i biancoblu si fà sul serio a partire da martedì prossimo con il primo turno di Coppa della Divisione a Vazzola, in casa del Miti Vicinalis, e da quello che si è visto nelle ultime gare capitan Belsito e compagni arriveranno all'avvio ufficiale della stagione pronti e ben consapevoli dei propri mezzi. Per mister Rocha, che sabato ha dato spazio anche ai giovani Azzalin e Giuliato, sono comunque arrivate ulteriori e importanti indicazioni per verificare lo stato di forma dei suoi ragazzi. Il Triangolare è stata anche un'ottima occasione per riabbracciare alcuni importanti ex biancoblu: Massafra e Quinellato tra le fila vicentine, Bonora e soprattutto l'ex capitano Bellomo tra quelle del Nervesa.

CAME DOSSON: Pietrangelo, Belsito, Ugherani, Giuliato, Juan Fran, Japa, Bertoni, Igor, Azzoni, Grippi, Murilo, Tondi, Azzalin. Allenatore: Rocha.

CARRE' CHIUPPANO: Massafra, Zannoni, Baron Senna, Pedrinho, Quinellato, Epp, Josico, Josic, Boulahjar, Carretta, Masi. Allenatore: Ferraro.

ATLETICO NERVESA: Bonora, Bortolini, Moustayne, Goudadi, Lirigzon, Bellomo, Casagrande, Goudadi, Mesa, Imamovic, Spatafora, Kharbouch, Tenderini.

CARRE' CHIUPPANO-ATLETICO NERVESA: 3-2

CAME DOSSON-ATLETICO NERVESA: 9-1

MARCATORI: 1' Bertoni, 3' Vieira, 3'15" Vieira, 4'30" Murilo, 5' Juan Fran, 9' Igor, 13' Igor, 16' Juan Fran, 16'15" Grippi, 19'30" Kharbouch (N).

CAME DOSSON-CARRE' CHIUPPANO: 3-0

MARCATORI: 6' Bertoni, 8' Belsito, 12' Igor.