Baseball, nel 48° Memorial Nando a Castelfranco Veneto vince il Padova 88

Domenica 15 luglio è andato in scena sul diamante di Castelfranco Veneto il “48 Memorial Nando” per ricordare l'indimenticato pioniere del Baseball Treviso e una delle figure di spicco del nostro sport nel Veneto degli anni '60 - '90. La bella manifestazione vedeva impegnate tre formazioni che si sono contese l'ambito Trofeo messo in palio dal Treviso Baseball Brothers: Goonies di Castelfranco Veneto e Padova 88 oltre la formazione di casa. Dopo tre combattuttissime partite l'ha spuntata il Padova 88. Nella gara del mattino i Goonies (formazione leader dei tornei di fastpitch che in questa occasione ha sportivamente messo a disposizione parte della propria squadra) hanno affrontato i Brothers che si sono imposti per 11 a 7.

Nel primo pomeriggio il Padova 88 si è scontrato con i Goonies avendo la meglio per 4 a 1. Nella partita serale i Brother hanno incrociato le mazze con il Padova nel game decisivo e valevole anche per il campionato LAB 2018. La forte formazione padovana ha messo il suggello finale chiudendo vittoriosamente l'incontro 13 a 9. Alla fine prima delle premiazioni Paolo Basso ha brevemente ricordato, per chi non ha avuto la fortuna di conoscere Nando Berardi, la sua figura di giocatore, tecnico, dirigente ma soprattutto l'amicizia fraterna che li aveva legati. Questi i premiati: Miglior Lanciatore = Luca Calzavara - Goonies Miglior Battitore = Michele Sartori - Brothers Miglior Difensore = Roberto Berardi - Brothers MVP = Emilio Ponchia - Padova 88 Premio speciale Brothers alle giocatrici: Tiziana Rombi come “Prima Giocatrice della formazione dei Brothers” e a Sara Avanzi. RINGRAZIAMENTI COMITATO REGIONALE VENETO FIBS RAAR VENETO CNA VENETO LAB (LEGA AMATORIALE BASEBALL) THUNDERS & DRAGONS SOFTBALL E BASEBALL ASD CASTELLANA RIVER STONES BASEBALL & SOFTBALL TEAM DI BREDA DI PIAVE TREVISO BASEBALL BROTHERS – affiliata ai River Stones GOONIES di Castelfranco Veneto PADOVA 88.

Un doveroso ringraziamento a Renzo Tosato, che nonostante un intervento chirurgico importante, ci è stato vicino e si è adoperato con Ramses Caled perchè il campo da gioco fosse nelle migliori condizioni. Un ringraziamento particolare va alle bravissime cuoche e aiutanti che ci hanno deliziato con la loro cucina e la loro grande cordialità: La mitica Bruna Cavasin, le sorelle Laura, Lucia, Raffaella, le amiche Orietta, Mariagiovanna e l'insostituibile Mauro. Un grazie di cuore a Cristina Pellizzer e Mattia Novello per l'impagabile contributo come scorer e allo speaker, nonché Presidente dei River Stones, Moreno Favarotto. Un grazie speciale dai Brothers a Stefano Gemolo che in ricordo della sue stagioni a Treviso ha dato una preziosa mano alla formazione. Per ultimi, ma non per questo meno importanti, ringraziamo i due sponsor: Lambocalor - l'agenzia di Castelfranco Veneto, rappresentante della Lamborghini Caloreclima, specializzata in riscaldamento, climatizzazione e energie alternative. MAR Rappresentanze che è una Società di Arredo Urbano, Giochi per parchi, Illuminazione a LED, Carpenteria in acciaio sita a Loreggia. Sponsor che sono arrivati grazie all'interessamento dei Sig.ri Luca Sbrissa e Marco Meneghetti, pilastri della Società Thunders & Dragons. GRAZIE A TUTTI E ….... CIAO NANDO !

Addetto Stampa Brothers & River Stones Paolo Basso