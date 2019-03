26° Memorial Polese: Giulio Masotto regala la prima vittoria al Team Colpack

Un lavoro di squadra perfetto e una volata imperiosa di Giulio Masotto consegnano al Team Colpack la prima vittoria della stagione 2019, arrivata nel 26° Memorial Polese a San Michele di Piave. Il velocista veronese si è lasciato alle spalle Yuri Colonna del team Casillo Maserati e Gregorio Ferri della Zalf-Fior. “Sono felice per la vittoria e devo ringraziare tutti i miei compagni che hanno fatto un treno perfetto e un lavoro eccezionale per me”, ha commentato Masotto. Sesto posto per Jalel Duranti e ottavo Richard Holec.

Per l’occasione in ammiraglia è stato il padrone di casa Mirco Lorenzetto a guidare i ragazzi del presidente Beppe Colleoni verso il primo successo stagionale. La prima parte di gara è stata caratterizzata da una fuga di tre uomini che ha raggiunto il vantaggio massimo di 6 minuti. Poi, nel secondo dei tre circuiti previsti, con tre passaggi in salita, il divario si è ridotto e i fuggitivi sono stati ripresi dal gruppo. Nuovo attacco a tre nel quale si inserisce anche Andrea Toniatti, annullato a 10 chilometri dal traguardo. Volatona finale con il treno della Colpack che non ha sbagliato nulla. “Per noi è una soddisfazione doppia – amette il direttore sportivo Gianluca Valoti – perché la gara è stata organizzate in modo egregio dalle famiglie Polese e Lorenzetto e siamo contenti di essere riusciti a regalargli anche la gioia della vittoria”.

DALL’INFERMERIA – Caduto domenica scorsa a Castello Roganzuolo dove si è procurato la frattura scomposta della clavicola, Felix James Meo è stato sottoposto ad intervento chirurgico martedì scorso a Brecia dal dottor Flavio Terragnoli al fine di ridurre i tempi di recupero.