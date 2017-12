7° Memorial Sci Andrea Rossato: sabato appuntamento a San Vito di Cadore

VITTORIO VENETO E’ per il 30 dicembre l’appuntamento con il 7° Memorial Sci Andrea Rossato sulle piste di San Vito di Cadore. Una giornata sulla neve per ricordare Andrea in uno slalom gigante di beneficenza. Così il Memorial Andrea Rossato entra nel cuore dello sport e di tutti i giovani che ad esso sono indissolubilmente legati. Un evento ormai consolidato ed apprezzato da tutto il mondo che vive gli sport invernali a Nordest - dai club alle associazioni - così come da quello istituzionale, a cominciare dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) che ogni anno rinnova il proprio patrocinio al Memorial.



L’evento organizzato dalla Fondazione Andrea Rossato con lo Sci Club Nottoli di Vittorio Veneto riesce ad essere, dunque, celebrazione di sport e divertimento con un obiettivo innanzitutto: la diffusione della cultura della sicurezza e dell’educazione sportiva dei più giovani. E i protagonisti della giornata saranno centinaia di piccoli sciatori, provenienti da tutto il Nordest, che si sfideranno in uno slalom speciale di beneficenza nel cuore delle Dolomiti. “Il 30 dicembre torneremo in pista per la settima volta e, come in tutte le manifestazioni sportive organizzate dalla nostra Fondazione, abbiamo un traguardo molto ambizioso da raggiungere – spiega Mauro Rossato Presidente della Fondazione Andrea Rossato – ovvero il concetto di sport legato in modo indissolubile alla sicurezza, all’educazione, alla crescita dei più giovani e alla solidarietà”.



Anche quest’anno, come nelle passate edizioni, la Fondazione Andrea Rossato ha scelto le piste di San Vito di Cadore. Gli atleti scenderanno lungo la pista Serpentina a partire dalle ore 9. Verso le ore 12 ci sarà il momento del ristoro nell’Area sopra il Sun Bar, mentre le premiazioni sono previste per le ore 12.30. Il 7° Memorial Sci Andrea Rossato è patrocinato dalla FISPS (Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci), dalla FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) Veneto, dalla Rivista SciareMag e dal Comune di San Vito di Cadore.

Con il contributo di Gatorade, The North Face, Banca Mediolanum, Cooperativa di San Vito di Cadore e Ski San Vito Cadore – Dolomiti.