Mercatale: arriva il capolavoro di Samuele Battistella per la Zalf-Fior

CASTELFRANCO VENETO La maglia della Zalf Euromobil Désirée Fior torna a salire sul gradino più alto del podio della classica Coppa Fiera di Mercatale: merito del 19enne vicentino, Samuele Battistella che dopo essere stato assoluto protagonista del Gp San Giuseppe di Montecassiano (Mc) e della Piccola Sanremo di Sovizzo (Vi) ha trovato il guizzo vincente proprio nella ambita prova toscana.



Il capolavoro di Samuele Battistella poggia le proprie basi su una prova corale dell'intera formazione diretta da Gianni Faresin, brava a controllare ogni tentativo di allungo e a spianare la strada in vista dell'affondo finale di uno degli uomini più attesi della vigilia. Negli ultimi chilometri di gara, infatti, Battistella si è riportato in un battibaleno su due degli uomini più in forma del momento, Romano (Colpack) e Scaroni (Petroli Firenze) che erano andati all'attacco in precedenza rilanciando l'azione, e ha imposto il proprio forcing per resistere al rientro degli inseguitori. Sul lungo rettifilo d'arrivo di Mercatale (Ar), quindi, è andato in scena un testa a testa serratissimo tra Scaroni e Battistella con quest'ultimo che è riuscito ad avere la meglio, al fotofinish, sull'ex tricolore juniores.



Per la Zalf Euromobil Désirée Fior si tratta della quinta vittoria stagionale, la prima tra gli Under 23 di Samuele Battistella: "Sono felicissimo di questa vittoria. E' dalle primissime gare che sento di stare bene ma per un motivo o per l'altro non sono mai riuscito ad impormi. A Montecassiano mi hanno ripreso quando mancava poco all'arrivo e domenica a Sovizzo mi è mancato qualcosa allo sprint. Oggi la squadra è stata fantastica e quando sono entrato sul rettilineo d'arrivo ho pensato solo a dare del mio meglio per conquistare questo successo" ha spiegato dopo il traguardo Battistella.



Ad esultare è stato anche il ds Gianni Faresin che festeggia il ritorno alla vittoria a Mercatale a quattro anni di distanza dal successo centrato nel 2014 con il bresciano Alessandro Tonelli: "Samuele ha corso in maniera impeccabile interpretando al meglio gli ultimi e decisivi chilometri di gara: sapevamo che la sua condizione era ottima, le prestazioni delle ultime settimane parlavano chiaro, e per questo ho chiesto ai ragazzi di correre uniti per supportarlo in tutti i frangenti. Vincere su questo traguardo non è mai facile perchè sono partiti in 235 e tutti aspiravano al massimo risultato, questa è una di quelle giornate che si ricordano per tanto tempo". A completare il bottino di giornata, per la Zalf Euromobil Désirée Fior sono arrivati, sul traguardo di Ceresara (Mn) anche i piazzamenti di Pasquale Abenante (7°) e Alberto Dainese (10°).