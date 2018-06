Il mercato della De Longhi è in stand-by: tutto dipende dalla scelta di capitan Fantinelli

TREVISO Treviso, come ben si sa, nei giorni scorsi ha ufficializzato l'accordo con il nuovo allenatore Massimiliano Menetti: l’ex coach Reggio Emilia ha siglato l'accordo 2+1 propostogli dalla De' Longhi dopo l'impasse con Avellino che non aveva chiuso il biennale inizialmente concordato. Negli ultimi giorni, quindi, Menetti sta iniziando a costruire il roster insieme alla società: gli unici legami senza uscite sono quelli con Michele Antonutti ed Eric Lombardi, mentre Gherardo Sabatini ha una uscita dall'accordo 1+1 con il club e interessa a Bologna (già alla corte di coach Martino a Ravenna, il regista del 1994, nel 2013-14 in B alla Fortitudo Bologna, ha escape dal contratto con Treviso con cui ha finito la stagione a 6.4ppg e 2.5apg). Al vaglio anche la posizione di John Brown, sul quale si è informata - ma senza esito - la Virtus Roma. Matteo Fantinelli (8.4ppg e 7.0apg), invece, pare intenzionato a una collocazione di A prima di trattare un'eventuale conferma (su di lui Brescia per il ruolo di cambio di Luca Vitali).

Per ora però, come riporta Spicchi d'arancia, l'unico colpo in entrata è quello di Davide Alviti (la 22enne ala che nel 2017-18 ha giocato a Imola) con cui la società ha firmato un contratto pluriennale con serie A escape in caso di mancata promozione della De' Longhi. Le prime priorità per il nuovo coach Max Menetti sono però la scelta del playmaker e la decisione su Matteo Imbrò che ha accordo senza uscite per il 2018-19, ma chiede un ruolo da titolare. Se il club non riuscisse a trattenere Matteo Fantinelli, che valuta il salto di categoria a Brescia anche se non è la prima opzione della Leonessa (ormai i lombardi sembrano aver chiuso con Tommaso Laquintana), l'obiettivo primario diventerebbe Andrea Amato, conteso però anche dalla Fortitudo Bologna che però punterebbe proprio al capitano trevigiano; in alternativa c'è l'idea Diego Monaldi, nel 2017-18 in serie A a Pesaro (4.5ppg e 2.2apg), che ha comunque chance di restare alla Vuelle. Infine, il 32enne tiratore americano di Treviso Isaiah Swann, che ha terminato la stagione 2017-18 a 12.0ppg e 2.8apg, pare essere obiettivo di mercato di Cento.