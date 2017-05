E' ora di mercato in casa Treviso Basket: possibile addio per Moretti, Perry e Fantinelli

TREVISO La De Longhi Treviso Basket (Girone Est) rischia concretamente di perdere Davide Moretti: come riportato da "Spicchi d'arancia", il playmaker del 1998 affronterà nelle prossime settimane un tour di sei dei college statunitensi che gli hanno recapitato offerte con borse di studio per i programmi di basket, e sembra intenzionato ad affrontare l’avventura NCAA esercitando l’escape gratuita dal contratto in essere con la De’ Longhi in caso di partenza per il college (uscita a pagamento invece per la serie A).

Il club trevigiano ripartirà però al contempo dalla conferma di Stefano Pillastrini (SportLab Agency), sotto contratto per il 2017-18, e dagli accordi con Andrea Negri (Octagon Europe) e Andrea Saccaggi (Puccio Lapenna) per il quale ha comunque 15 giorni per poter uscire dall’accordo. Possibile la partenza di Matteo Fantinelli (Octagon Europe) che piace a Reggio Emilia, mentre il primo acquisto ufficiale dovrebbe essere quello di Alexsa Nikolic, 18enne ala forte serba con formazione italiana proveniente da Bassano del Grappa, mentre non è andata a buon fine la trattativa con Feletto per l’acquisto a titolo definito del cartellino di Ilimane Diop.

A Latina (A2) piace invece Andrea Ancellotti (Riccardo Sbezzi), in scadenza di contratto a Treviso (7.5ppg e 7.2rpg) e con rendimento troppo altalenante tra campionato e playoff. Difficile infine la permanenza di Jesse Perry, molto richiesto un po' ovunque, di Zoltan Perl (probabilmente cercherà una ruolo in una serie maggiore) e di Dorde Malbasa che dal prossimo anno non sarà più un giocatore tesserabile come Under e quindi ormai ai saluti. Da valutare infine la posizione del veterano Tommaso Rinaldi, come quelle dei giovani Poser e Barbante (entrambi in prestito), mentre sicuramente rimarrà nella Marca la stellina azzurra Lorenzo De Zardo, ai box tutto l'anno per un grave infortunio al ginocchio.