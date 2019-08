Ultime mosse di mercato per la De’ Longhi Treviso: Burnett vola in Bielorussia, per Nikolic manca solo l’ufficialità

TREVISO Dominez Burnett non sarà un giocatore della De' Longhi nella stagione 2019/20. Secondo quanto riportato da Sportando, l'americano nativo di Flint ha risolto il suo contratto con Treviso e firmerà in VTB league con lo Tsmoki Minsk. La notizia era nell'aria dal 30 luglio, giorno in cui la De' Longhi ha ufficializzato l'ingaggio di Elston Turner Jr, segnando di fatto il destino di Burnett. Adesso che è arrivata pure l'ufficialità, Treviso dovrebbe annunciare a breve l'arrivo del playmaker sloveno Nikolic in prestito dal Partizan. Campione d'Europa in carica con la nazionale slovena, Nikolic è un pupillo di coach Andrea Trinchieri e sarà con ogni probabilità il play titolare della squadra di Menetti.

Tenendo conto della confema del blocco italiano, il mercato della De' Longhi può dirsi concluso. Il roster protagonista della prima stagione in Serie A di Treviso Basket sarà il seguente: Nikolic, Turner, Parks, Fotu, Tessitori, Logan, Imbrò, Uglietti, Alviti, Chillo e Severini. L'attesa sta per finire, domenica 11 agosto alle 19 ci sarà il classico raduno aperto al pubblico nella palestra di Sant'Antonino con la squadra quasi al completo. L'unico assente dovrebbe essere Amedeo Tessitori, in ritiro con Italbasket in vista dei mondiali.