Mercato in casa Treviso Basket: Khalif Wyatt rifiuta la De Longhi, all in quindi su Vaughn

TREVISO La De Longhi Treviso Basket (girone Est) rilancia l'opzione Kwame Vaughn (seguito da Octagon Europe) dopo il no di Khalif Wyatt, che ha rifiutato la proposta trevigiana non dando disponibilità a giocare in A2. Come poi riportato da "Spicchi d'Aancia", è previsto per l'inizio della prossima un nuovo assalto alla 28enne guardia, ex Paok Salonicco e già campione dell'A2 Silver nel 2013-14 ad Agrigento, cercando di convincerla a tornare nella seconda lega italiana.