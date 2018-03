Mezza di Treviso sempre più rosa: ben 532 iscritte in sole 24 ore

TREVISO La Mezza di Treviso, anche quest’anno, promette di colorarsi di rosa. L’iniziativa lanciata l’8 marzo, in occasione della Festa della donna, ha confermato il feeling esistente tra le mezza maratona di Treviso e il mondo della corsa al femminile. Sono state infatti ben 532 le donne che si sono iscritte all’evento del 14 ottobre, sfruttando le speciali quote promozionali previste nel giorno più rosa dell’anno: 12 euro per la mezza maratona e 8 euro per la 10K attesa al debutto quest’anno.

Un entusiasmo incontenibile, originato dal passaparola sui social network e sostenuto dalla fama che la Mezza di Treviso ha saputo ritagliarsi tra gli appassionati – uomini e donne – grazie ad un percorso da cartolina, in gran parte compreso tra il centro storico e il Lungosile, e ad un’organizzazione che, guidata dall’ex campione azzurro Salvatore Bettiol, ha saputo conquistare molti apprezzamenti nelle prime quattro edizioni. La Mezza di Treviso ha sempre avuto un occhio di riguardo per le donne: sin dalla prima edizione, nel 2014, ha avviato iniziative speciali legate all’8 marzo. E nel 2017 ha ospitato una delle tappe fondamentali del progetto #RunToNYC, lanciato da Diadora – sponsor tecnico dell’evento – con l’obiettivo portare alla maratona di New York un team esclusivamente al femminile.

Quest’anno, poi, all’ormai classica gara sui 21,097 chilometri si aggiungerà la 10K, una corsa aperta a tutti, sulla distanza appunto di 10 chilometri, che sta registrando grande interesse tra gli appassionati. Sarà un motivo di richiamo in più per venire a correre a Treviso, coniugando, per un weekend, corsa e turismo. Le iscrizioni alla Mezza di Treviso proseguono ora, per tutti, al costo di 18 euro, quota che rimarrà invariata sino al 31 marzo. L’iscrizione alla 10K costerà invece 12 euro sino al 31 maggio. Nel 2017 circa un terzo – 694 su 2.272 classificati - dei partecipanti alla Mezza di Treviso era costituito da donne. Ora c’è una nuova certezza: anche quest’anno il colore che andrà più di moda alla mezza maratona di Treviso sarà il rosa.