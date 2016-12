Mezza Maratona di Treviso: dalla FIDAL arriva la classificazione di qualità "Silver"

TREVISO Un marchio di qualità per la Mezza di Treviso. La gara organizzata dall’ex campione azzurro Salvatore Bettiol e dallo staff di Bettiol Sport Events ha ricevuto la certificazione “Silver” per il 2017. Gold, Silver e Bronze sono i tre “distintivi” attraverso cui, a partire dalla nuova stagione, la Fidal classifica le maratone e mezze maratone inserite nel calendario federale. La classificazione e l’assegnazione dei rispettivi “label”, una delle principali novità introdotte dalla Federazione attraverso il “Progetto Running”, si basano su parametri di qualità agonistici (ad esempio, la media dei primi tre tempi, il numero di atleti classificati e la loro provenienza) e organizzativi (la certificazione e omologazione del percorso, la rilevazione di tempi e piazzamenti con transponder ecc.).

Le mezze maratone inserite nel calendario della Fidal sono oltre 150, ma soltanto nove hanno ottenuto la certificazione “Silver”, e La Mezza di Treviso è tra queste. Un risultato che conferma l’importanza dell’evento trevigiano d’inizio autunno. Basti pensare che il livello superiore, il “Gold”, nel 2017 comprenderà appena tre gare. “Siamo in compagnia di eventi consolidati, alcuni hanno già superato le dieci edizioni – commenta Bettiol - La Mezza di Treviso è nata solo nel 2014, ma sin dall’inizio abbiamo cercato di proporre un appuntamento di qualità e i risultati ci stanno premiando. Nel 2016, con 2.148 classificati, la Mezza di Treviso è cresciuta quasi del 10% quanto a partecipanti e ha avuto un vincitore (il keniano Mwangi, ndr) che ha corso in 1h01’25”, tempo di valore internazionale. La certificazione della Fidal ci rende felici, lo consideriamo un premio per l’impegno che ci stiamo mettendo, ma anche un punto di partenza verso nuovi traguardi”.

L’edizione 2017 della Mezza di Treviso si svolgerà domenica 8 ottobre. Le iscrizioni apriranno a febbraio. Nel frattempo, ci sarà l’occasione per correre a Treviso anche venerdì 9 giugno, in occasione della terza edizione della “5 alle 5”, la manifestazione all’alba che nel 2016 ha raggiunto i 1.600 partecipanti e nel 2017 continuerà ad essere esportata anche in altre città italiane.

