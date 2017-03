La "Mezza di Treviso " è donna: promozione speciale l'8 marzo per i pettorali di gara

TREVISO C’è un sottile filo rosa che parte dal centro storico di Treviso, segue il suggestivo corso del fiume Sile e infine torna a percorrere le vie del capoluogo della Marca. E’ un ideale filo rosa, lungo 21 chilometri, che tiene legate le prime tre edizioni della Mezza di Treviso e che anche quest’anno sembra destinato a non interrompersi. Nel 2016, dei 2.146 atleti giunti al traguardo della mezza maratona organizzata dall’ex campione azzurro Salvatore Bettiol, ben 623 erano donne. Quasi un terzo del totale. Una percentuale anomala nel panorama - ancora più azzurro che rosa - delle corse italiane.

Sin da quando è nata, la Mezza di Treviso realizza iniziative che promuovono la partecipazione femminile. La prima, ormai un classico, riguarda l’8 marzo. Anche quest’anno, le donne che si iscriveranno alla Mezza di Treviso nel giorno più rosa che ci sia, potranno approfittare di una quota d’iscrizione promozionale: 12 euro appena per assicurarsi un pettorale in vista della gara dell’8 ottobre. Basterà iscriversi nell’arco delle 24 ore, con procedura online, attraverso il nuovo portale www.b4run.com.

A cinque mesi esatti dalla Mezza di Treviso (premiata dalla Federazione italiana di atletica leggera con il prestigioso Silver Label per il livello tecnico raggiunto dalla gara e la qualità dei servizi offerti), l’8 marzo sarà così un’ottima occasione per regalarsi – o regalare – la partecipazione ad una delle mezze maratone più attese della stagione. Le iscrizioni alla Mezza di Treviso sono ovviamente aperte anche per gli uomini (20 euro la quota base). Tremila i pettorali complessivamente disponibili. Il conto alla rovescia è già iniziato.