La Mezza di Treviso: aperte le iscrizioni all'evento organizzato da Salvatore Bettiol

TREVISO All’8 ottobre mancano poco meno di otto mesi. Otto mesi che rappresenteranno la marcia di avvicinamento a una delle mezze maratone più attese della stagione. La Mezza di Treviso è pronta a ripartire: domani, mercoledì 15 febbraio, aprono ufficialmente le iscrizioni per l’evento organizzato dall’ex maratoneta azzurro Salvatore Bettiol e dallo staff di Bettiol Sport Events.

La quota d’iscrizione base, in vigore sino al 30 aprile, è di appena 20 euro. Con una novità: la procedura d’iscrizione online utilizzerà il sistema B4run Service (www.b4run.com), un nuovissimo portale per la gestione delle iscrizioni con pagamento della quota mediante carta di credito, Paypal o bonifico.

Sono stati ben 2.148 gli atleti che, lo scorso 9 ottobre, hanno concluso la terza edizione della Mezza di Treviso. Diciotto regioni italiane e 61 province erano rappresentate al via. Il fascino di un percorso di gara unico, incastonato tra le bellezze storiche e artistiche di Treviso e la rigogliosa natura del Parco del Fiume Sile, si è confermato motivo di grande richiamo per tanti appassionati che approfittano della mezza maratona per trascorrere un weekend da turisti nella Marca Trevigiana.

A fine 2016, la Mezza di Treviso ha anche ottenuto un prestigioso riconoscimento da parte della Federazione italiana di atletica leggera: l’assegnazione del Silver Label, una sorta di sigillo di qualità (attribuito soltanto a nove mezze maratone italiane), a garanzia dei parametri agonistici e organizzativi su cui si fonda l’evento. Il conto alla rovescia può davvero iniziare.

La Mezza di Treviso – International Half Marathon: Ideata dall’ex campione azzurro Salvatore Bettiol (due partecipazioni olimpiche, secondo alla maratona di New York nel 1988 e di Londra nel 1990), la Mezza di Treviso ha debuttato il 12 ottobre 2014 con il nome di Treviso Half Marathon. Il percorso, sulla classica distanza dei 21,097 km, si sviluppa tra i Comuni di Treviso, Carbonera e Silea, offrendo ai partecipanti gli splendidi scorci della città d’arte e l’emozione di correre l’ultima parte di gara nel suggestivo scenario del Parco del Sile, il fiume di risorgiva più lungo d’Europa.

Dopo il successo delle prime due edizioni, anche nel 2016 la Mezza di Treviso si è confermata la gara Fidal più partecipata della Marca e una delle prime cinque del Veneto, portando al traguardo 2.148 atleti in rappresentanza di 18 regioni e 61 province. I record della Mezza di Treviso appartengono al keniano Paul Kariuki Mwangi che nel 2016 ha corso in 1h01’25”, migliorando il primato della gara stabilito nel 2015 dal campione europeo di maratona Stefano Meucci, e alla keniana Hellen Jepkurgat, prima nel 2014 in 1h13’40”. La prossima edizione si svolgerà l’8 ottobre 2017.