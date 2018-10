Donne di corsa contro la malattia: alla Mezza di Treviso arriva il Pink is Good Runnig Team

Arriveranno in nove: tre per la mezza maratona, sei per la 10K. Tra i partecipanti alla Mezza di Treviso, che domenica 14 ottobre coinvolgerà complessivamente oltre 3.300 atleti, ci sarà anche una rappresentanza del Pink is Good Running Team, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi nato in quattro città italiane – Milano, Roma, Torino e Verona – per dimostrare che dopo la malattia si può tornare a vivere più forti di prima, anche grazie alla corsa. Pink is Good significa, per Fondazione Umberto Veronesi, promuovere la prevenzione, indispensabile per individuare la malattia nelle primissime fasi, e sostenere concretamente la ricerca grazie al finanziamento di borse di ricerca per medici e scienziati che dedicano la loro vita alla cura del tumore al seno e degli altri tumori femminili. Da qui, in collaborazione con la Fidal, nell’ambito del progetto Runcard, la nascita del Pink is Good Running Team, un gruppo di cento donne che, tra Milano, Roma, Torino e Verona, si allena sotto la guida di tecnici federali e corre per condividere un messaggio di forza e positività nei confronti della ricerca scientifica e della prevenzione. Nadia, Vania e Dorka a Treviso parteciperanno alla mezza maratona; Anna, Paola, Sara, Silvia, Claudia e Letteria saranno invece al via della 10K. La loro presenza sosterrà il messaggio che Pink is Good lancia con forza: il tumore non ferma le donne!