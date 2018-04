La giovane trevigiana Michela Moretton di bronzo sulle strade di Ospedaletto

SUSEGANA Inizia in bellezza la primavera di Michela Moretton. La diciassettenne di Trevisatletica ha colto un ottimo terzo posto nella gara juniores della 36^ edizione del Trofeo Cassa Rurale Valsugana e Tesino, tradizionale kermesse su strada svoltasi a Ospedaletto, in Trentino. La promettente atleta di Colfosco di Susegana, allenata da Gabriele Marsura, è stata protagonista nella gara under 20 che si sviluppava su un impegnativo circuito cittadino di 1.100 metri da ripetere tre volte.

Figlia d’arte (papà Moreno e mamma Morena Dal Pos sono stati due ottimi maratoneti), la Moretton è giunta al traguardo in 12’26”, arrendendosi solo nel finale alla trentina Arianna Pasero (12’23”). Il successo è andato invece ad un’altra atleta locale, la quotata Angela Mattevi, che ha vinto in 11’44”. Dopo un’ottima stagione invernale, in cui si è ritagliata un posto tra le migliori juniores del Veneto nei cross, Michela punta ora all’annata in pista. Primo obiettivo: il lasciapassare per i campionati italiani di categoria nei 5000 metri. Viste le premesse, sognare non è vietato.