Benetton Rugby, Michele Lamaro continua la riabilitazione: «Tornerò più forte di prima»

Se alcuni Leoni prima della preparazione in vista della prossima stagione, cominciata proprio due giorni fa, hanno usufruito di quattro settimane di riposo, c’è chi come Michele Lamaro non si è mai fermato.

Uno dei volti “nuovi” del Benetton Rugby non ha praticamente mai lasciato il centro sportivo de “La Ghirada” per seguire il programma di riabilitazione post intervento chirurgico, per la lesione riportata al legamento crociato del ginocchio destro, che lo condurrà al suo ritorno in campo. «Purtroppo per me, o forse per fortuna (dice sorridendo, ndr) la pausa per me non è mai arrivata. La riabilitazione sta andando bene questo grazie al lavoro dello staff del Benetton Rugby che mi sta seguendo – spiega Lamaro ai microfoni di BEN TV - La scorsa stagione era cominciata nel miglior dei modi: prima Petrarca, poi Benetton che mi ha dato l’opportunità di potermi giocare il posto in squadra e dopo purtroppo è arrivato l’infortunio con conseguente notizia dell’intervento chirurgico che mi ha demoralizzato ed al tempo stesso fatto capire che era arrivato il momento di mettersi a lavoro per tornare più forte di prima». Michele ha poi proseguito: «Il rientro arriverà a campionato ormai iniziato, sarà sicuramente una bella sfida poter rientrare e dare il massimo sin da subito. Stare fuori non è semplice, da una parte sei felice per i tuoi compagni di squadra dall'altra c’è l’amarezza di non poter essere in campo con loro».