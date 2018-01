Nuova vittoria per il Treviso Calcio: Miranese piegata in casa 1-2

TREVISO Seconda vittoria di fila per il Treviso Calcio targato Graziano che vince e convince anche a Mirano. Affermazione storica in quanto i biancocelesti non avevano mai vinto in terra miranese in 109 anni di storia.

Una disattenzione difensiva su un lancio lungo costa lo svantaggio iniziale ai biancocelesti e nonostante la paratona di Tunno sul primo tentativo di Lebrini, nulla può sul tap-in vincente del 10 locale. Reagiscono subito Nichele e compagni che trovano il pari su rigore di Fusciello che è glaciale e preciso dal dischetto e riporta le sorti del match in equilibrio. Nella ripresa ecco la decima zampata stagione del golador Garbuio che d’opportunismo, regala la vittoria ai trevigiani. Potrebbe esser stato ancora più cospicuo il punteggio se proprio il Garbu non avesse fallito una clamorosa opportunità a porta sguarnita. Con questa affermazione il team del Presidente Visentin guadagna la terza posizione solitaria in classifica. Vi proponiamo qui sotto i riflessi filmati odierni.