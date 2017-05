Quarto posto a Misano con Matteo Ferrari per il team trevigiano del DMR Racing

TREVISO Il terzo e quarto round dell’Elf Civ 2017 che si è disputo a Misano nello scorso fine settimana ha dato due esiti completamente diversi nelle due gare per i piloti del DMR Racing. Nel primo confronto la pista si è presentata con fondo bagnato e per Matteo Ferrari e Denni Schiavoni la scelta delle gomme è stata con rain anteriore e posteriore, mentre Ivan Goi ha optato per gomma da bagnato anteriore e slick posteriore. Nelle prime fasi della gara sia Matteo che Denni si sono agganciati al gruppetto di testa per poi, con il passare dei giri e con l’asciugarsi dell’asfalto, retrocedere fino a chiudere 12esimo e 17esimo, per evidenti problemi di tenuta. Ivan invece ha sofferto inizialmente, partendo dalla 22esima posizione di qualifica, per poi recuperare e chiudere al 13esimo posto.

Gara 2 invece è stata decisamente diversa con Matteo Ferrari, che, dopo un avvio tranquillo, ha aumentato il ritmo e nel finale ha superato Denni Schiavoni, conquistando il quarto posto e resistendo nel finale al ritorno di Andreozzi. Bene anche Denni che ha tagliato la bandiera a scacchi al sesto posto. Ivan che, partendo da lontano, ha recuperato fino al 13esimo posto. Nella graduatoria del campionato Ferrari occupa il sesto posto, Goi il decimo e Schiavoni il dodicesimo. Prossimo appuntamento con il CIV sarà al Mugello 1 e 2 luglio.

“E’ stato un round dalle due facce – ha dichiarato il Team Manager Valter Durigon - abbiamo ottenuto ottimi risultati rispetto ai valori dei mezzi visti in campo; è indubbio che Ducati ed Aprilia in questo momento hanno a disposizione dell’ottimo materiale, noi siamo al terzo posto rispetto a loro, però siamo le prime BMW. Cercheremo in questo periodo di accorciare le distanze rispetto agli ufficiali, anche se non sarà così facile, ma ci proveremo. Grazie ai piloti che come al solito hanno dato il massimo ed i risultati si sono visti".