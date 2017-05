Messico e nuvole in casa Imoco Volley: confermatissima la 22enne Samantha Bricio

CONEGLIANO Samantha Bricio confernata all'Imoco Volley anche per il 2017/18. La giovane schiacciatrice messicana (è nata il 22 novembre 1994 a Guadalajara) è stata una delle rivelazioni della scorsa stagione, la sua prima da "pro" dopo l'esperienza del college in USA con Southern California: partita da debuttante, a suon di schiacciate si è subito imposta all'attenzione di tifosi e addetti ai lavori, conquistando il posto di titolare in posto 4 all'Imoco e diventando una delle beniamine del pubblico, non solo del Palaverde.

MVP in Supercoppa a dicembre, ha stupito tutti per la sua potenza e la sua eleganza in campo nella prima parte della stagione, ma nel 2017 una serie di sfortunati contrattempi (prima un virus che l'ha tenuta fuori due mesi, poi al rientro l'infortunio alla caviglia nei quarti di finale con Firenze) l'hanno tenuta fuori proprio sul più bello e ha dovuto guardare dalla tribuna le Final Four di Champions e le semifinali play off, per la frustrazione dei suoi tifosi e dei tantissimi suoi connazionali che la seguono in massa tramite i social di Imoco Volley. L'anno prossimo per lei sarà quello del riscatto e della consacrazione ai massimi livelli.

Ecco le sue parole dal Messico, dove sta continuando le terapie concordate con lo staff medico del club gialloblù.