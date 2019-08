Mogliano rugby, preso il pilone sinistro Davide Michielotto

La Società Mogliano Rugby 1969 ha il piacere di annunciare l'arrivo in maglia biancoblù del pilone sinistro Davide Michielotto. Davide Michielotto, nato il 7 marzo 1999, è un pilone di 115 kg di peso per 184 cm. di altezza, ha disputato l'ultimo Campionato in TOP12 con il Valsugana. Il suo passato rugbistico è completamente legato alla società padovana, con la quale si è avvicinato al rugby all'età di 5 anni. Durante la trafila nelle giovanili ha vinto lo scudetto in U16 e U18 disputando poi tre partite in prima squadra nell'anno della promozione in TOP12. Ha fatto parte dell'Accademia Under 18 di Mogliano. "Michielotto è un giocatore reduce da una buona stagione", dichiara Salvatore Costanzo, "che ha dimostrato solidità in mischia chiusa, segno del buon lavoro fatto nel Valsugana da Boccalon, e anche buone doti nel gioco." In bocca al lupo e buon lavoro per i prossimi impegni in biancoblù.