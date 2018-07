Mogliano rugby: due nuove terze linee si aggiungono alla squadra

MOGLIANO VENETO Il Mogliano Rugby 1969 ha comunicato con piacere l’arrivo in maglia biancoblù delle due terze linee Matteo Vizzotto e Alvise Faraon.

Matteo Vizzotto, classe 1992, proveniente dal Rugby Montebelluna, si aggiunge al gruppo degli avanti nella formazione della rosa per la prossima stagione di Eccellenza. Matteo ha iniziato a giocare a rugby a partire dall’Under 18, ed lo ha fatto sempre tra le fila del Montebelluna, disputando i campionati di C2 e C1.” E’ una terza linea aperta conosciuta l’anno scorso a Montebelluna”, dice coach Cavinato, “estremamente mobile e veloce, oltre ad essere un ottimo saltatore in touche.” Per Alvise Faron si tratta di un gradito ritorno in maglia biancoblù. Terza linea, classe 1991, ha fatto parte delle Nazionali u19 e U20 e dell’Accademia Ivan Francescato a Tirrenia. Nel suo passato oltre alla stagione 2011/12 con Mogliano, ha militato in Serie A con Firenze e Perugia, ed avuto importanti esperienze con i London Scottish, il Blackheath Rugby Club e l’University of Queensland. Cavinato lo definisce “un giocatore talentuoso che ho avuto con me in Accademia nel 2010. Una terza linea “piccola”, ottimo placcatore e cacciatore di palloni. Giocatore fisico che ritengo sia maturato con l’età e che saprà sicuramente far bene, anche per la voglia di togliersi nuove soddisfazioni.” Con questi inserimenti, salvo possibili futuri innesti durante l’avvicinamento all’inizio del Campionato, si completa al momento la rosa che Mogliano Rugby 1969 mette a disposizione del Coach Andrea Cavinato e che, ad eccezione di alcuni assenti giustificati, da giovedi ha iniziato la preparazione negli impianti dello Stadio Quaggia di Mogliano Veneto.

