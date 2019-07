Mogliano Rugby, per i biancoblu arrivano un nuovo utility back e un pilone destro

Il Mogliano Rugby 1969 ha comunicato che nella prossima stagione la rosa biancoblù ospiterà il gradito ritorno dalla Francia del pilone destro Nicolò Ceccato e con lui, sempre dalla Francia, è in arrivo anche l'utility back Yannick Abanga.

Nicolò Ceccato, nato il 29 luglio 1997, un passato nella Tarviusm, uno scudetto con l'Under 18 del Mogliano e due stagioni in Eccellenza sempre con Mogliano prima di trasferirsi in Francia e giocare con l'Albi in Federale 1. Ha deciso di ritornare in Italia e vestire nuovamente la Maglia biancoblù. "E' un giovane pilone destro che ha già militato nel Mogliano in passato e siamo felici che abbia scelto di ritornare con noi.", dichiara salvatore Costanzo. "E' un giocatore dotato di una fisicità non indifferente, 192 cm di altezza per 120 kg di peso, ottimo con la palla in mano e molto aggressivo. Può fare sicuramente bene e può crescere molto, continuando a lavorare duro e con costanza".

Yannick Abanga è invece un utility back di 93 kg. per 185 cm. di altezza, classe 1998, di padre francese originario del Ciad, e madre friulana. Ha lasciato la Rugby Udine all'ultimo anno di Under 16 per accasarsi all'Accademia dell'Usap Perpignan. Ha già vestito le maglie della nazionale italiana Under 17 e 18, ma ora, dopo 5 anni di Rugby e Studio in Francia (Yannik è stato studente di Ingegneria a Perpignan) rientra in Italia, anche lui per indossare la maglia biancoblù.