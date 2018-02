Nuovo innesto in terza linea per il Mogliano Rugby: Daniel Gentile torna nella Marca

MOGLIANO VENETO Il Mogliano Rugby ha annunciato l’inserimento di un nuovo giocatore nella propria rosa. Si tratta di Daniel Gentile, terza linea schierato spesso anche come primo centro. Daniel è nato a Cosenza il 21 luglio del 1988, ed è alto 1 metro e 81 per 96 kg. di peso. Cresciuto rugbisticamente nella squadra della città natale, Cosenza, dopo aver conseguito la laurea in Scienze politiche all’Università della Calabria, decide di proseguire con la propria passione per il rugby esordendo nel 2013 in serie A con il Rugby Benevento. Successivamente gioca a Cesena nel Romagna Rugby in A1, nella stagione 2014/2015 con i Cavalieri Prato in Eccellenza, in quella 2015/2016 a L’Aquila, sempre in Eccellenza e nel 2016/2017 ancora con L’Aquila Rugby in serie A.

Al termine di quel Campionato, gioca la finale per la promozione in Eccellenza che purtroppo sfuma. Da Maggio 2017 decide per una pausa dall’attività agonistica ritornando a casa in Calabria, lavora e prosegue gli studi, quasi terminati, della specialistica in scienze politiche e continua comunque a rimanere nell’ambiente del rugby aiutando lo staff tecnico del settore giovanile e della squadra seniores di serie C della sua città. Sabato farà già parte dei ventitre giocatori in trasferta a Firenze.

“Ho individuato nel Veneto il luogo migliore per potermi realizzare dal punto di vista professionale”, ci dice, “e allo stesso tempo poter continuare a giocare a Rugby ad un buon livello, ciò che in Calabria, purtroppo, in entrambi i casi non è possibile. Penso che Mogliano sia un’ottima piazza per il tipo di rugby che voglio fare, è una società che va incontro alle necessità di ragazzi che studiano o lavorano e, nonostante ciò, mantiene un profilo professionistico per quanto riguarda l’impegno richiesto e gli obiettivi prefissati. Ho trovato una splendida accoglienza da parte di tutti: società , staff tecnico e squadra. Una squadra molto giovane che mi è sembrata, a primo impatto, avere un gruppo molto coeso. Poi ritrovo con molto piacere dei vecchi compagni di squadra come Flammini, Bonifazi e Bigoni, con i quali ho già condiviso tante battaglie in campo".

