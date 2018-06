Mogliano Rugby: tre conferme ed un nuovo inserimento per la mediana biancoblù

MOGLIANO VENETO Anche per la linea mediana del Mogliano Rugby arrivano ulteriori rinnovi ed un nuovo innesto. La società ha, infatti, comunicato la riconferma della giovane apertura Giacomo Da Re, utilizzato nel corso della passata stagione anche nel ruolo di trequarti centro. Anche i due mediani di mischia Francesco Fabi e Federico Gubana continueranno anche nel prossimo Campionato di Eccellenza a dirigere il pack biancoblù e a fungere da anello di congiunzione con il reparto dei trequarti. Al loro fianco ci sarà l’inserimento di un altro giovane mediano, proveniente dall’Under 18 della Benetton Treviso. Si tratta di Raffaele De Felice.

Nato a Lucca, classe 2000, giocatore frizzante e determinato visto a più riprese come avversario della Under 18 del Mogliano. Ha iniziato a giocare a rugby ed è cresciuto nei “Titani Rugby” di Denis Dallan, poi il passaggio alla Benetton Treviso e le convocazioni ai raduni della Nazionale Seven Under 18. “Sono molto contento di venire a Mogliano”, ci dice Raffaele,”perchè so che è un club dove si cresce molto e per me è perfetto, visto che sono una persona molto cinica e voglio sempre cercare di migliorarmi dando il 110% delle mie possibilità. Cercherò di ambientarmi velocemente e il fatto di conoscere già alcuni dei miei prossimi compagni di squadra, come ad esempio Giacomo Da Re, mi sarà sicuramente di aiuto".

