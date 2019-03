Nuovo innesto per il Mogliano Rugby: in biancoblu arriva l'utility back Glen Fauld

Direttamente dalle highlands scozzesi è atterrato a Mogliano un giovane utility back che andrà a rinforzare il reparto dei trequarti biancoblù. Ecco Glen Faulds, classe 1998, nato in Inghilterra ma vissuto da sempre a Falkirk (Scozia) dove la famiglia si è subito trasferita. Proveniente dai Glasgow Hawks RFC nella Scottish Premiership, è un giovane promettente, molto veloce, fisicamente in ottima condizione, che inizierà da oggi ad allenarsi con i compagni e non è escluso possa già esordire nel difficile derby di domenica prossima contro il San Donà. Queste le sue prime parole appena giunto a Mogliano: “Quella di venire a giocare a rugby in Italia è per me una grande opportunità. Potrò confrontarmi con un livello più alto e sviluppare ulteriormente il mio gioco, oltre naturalmente a cercare di aiutare Mogliano nelle partite che restano fino al termine del Campionato per farlo concludere la stagione nella migliore posizione possibile. Il rugby italiano con Treviso sta crescendo molto nel Guinness Pro 14 e sarà interessante vedere e sperimentare l’intensità della Top 12 italiana. Ancora non conosco molto della lingua, solo alcune parole fondamentali, però spero di sviluppare il mio italiano velocemente anche per integrarmi al meglio con i miei nuovi compagni. Se dovessi essere utilizzato immediatamente già in questo fine settimana mi farò trovare pronto, mi piacciono le sfide e sarei davvero entusiasta di avere subito un’opportunità di giocare”.