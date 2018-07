Mogliano Rugby: per la società in arrivo un nuovo tallonatore/terza linea neozelandese

MOGLIANO VENETO Il Mogliano Rugby 1969 ha ufficializzato l’importante arrivo in maglia biancoblù di un tallonatore neozelandese, un vero jolly degli avanti essendo utilizzabile anche in tutti i ruoli di terza linea. Si sono infatti concluse positivamente le trattative per aggregare al reparto di prima linea anche Joe Toai Key. Tallonatore di Tauranga, classe 1993, dal 2014 al 2017 sempre presente nelle rappresentative di Bay Of Plenty, Joe completa di fatto le esigenze dei tecnici del Mogliano Rugby nella costruzione di una prima linea solida ed intercambiabile.

Le parole del coach Andrea Cavinato dopo la firma del giocatore: “Abbiamo cercato insieme ad Enrico Endrizzi un giocatore che rispondesse alle caratteristiche del rugby moderno, perciò un numero 2 che possa essere anche una terza linea aggiunta e molto dinamica, ma che allo stesso tempo abbia un lancio in touche di qualità. Tramite Trent Renata (indimenticato ex biancoblù, n.d.r.)e le sue conoscenze, abbiamo scelto questo ragazzo neozelandese, veramente mobile ed abile con le mani".

“Sono molto eccitato all’idea di venire a Mogliano,” ci dice Joe, “fare esperienza e conoscere una nuova cultura, potendo allo stesso tempo esprimere del buon rugby per il mio Club. Non sono mai stato in Italia, da quello che ho potuto vedere documentandomi attraverso internet, sembra un paese davvero fantastico. Ho sempre voluto visitarla e adesso che ho l’opportunità di viverci professionalmente sono molto felice. Non so ancora molto della mia nuova società, ma so che è un club che nel rugby mette molta passione e che nelle stagioni passate ha raggiunto un grande successo e degli ottimi risultati. Mi piacciono molto i colori del Mogliano e spero di renderlo fiero del mio modo di interpretare il rugby. Se devo dire qual’è il mio punto di forza più grande, allora dico sicuramente la voglia di non mollare mai. Sono un potente ball carrier e mi piace l’impatto duro con gli avversari. So che in Italia si gioca un rugby molto fisico, per cui sono impaziente di mettere alla prova le mie capacità. Vorrei anche ringraziare Mogliano, il coach ed Enrico per avermi dato questa opportunità. Ora voglio solamente indossare al più presto la maglia biancoblù e giocare con orgoglio. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni e capire come potermi rendere utile alla squadra".