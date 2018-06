Mogliano Rugby: il 30enne neozelandese Mark Jackman arriva all'apertura

MOGLIANO VENETO Scelta l’apertura da affiancare al riconfermato Giacomo Da Re in cabina di regia del nuovo Mogliano Rugby 1969. Abbiamo il piacere di annunciare l’arrivo in maglia biancoblù del neozelandese Mark Jackman. Apertura, classe 1988, 95 kg. di peso per 1 metro e 85 di altezza. Ha giocato negli Hawke’s Bay in Npc e con Southland in ITM Cup. E’ stato inoltre un All Black Seven full time dal 2011 al 2014, giocando le world series con i tuttineri neozelandesi. Dopo un esperienza in Giappone ed in Spagna, ora arriva a Mogliano alla corte di Andrea Cavinato.

“Come con la maggior parte dei neozelandesi,” ci dice Mark Jackman, raggiunto in Nuova Zelanda per chiedere quale sia lo stato d’animo e le sensazioni che sta vivendo prima dell’inizio di questa nuova esperienza, “ho una forte predisposizione per il gioco e mi piace affrontare tutte le sfide che da questa passione ne derivano. Penso che questo, abbinato ad una forte attitudine al lavoro, mi abbiano sicuramente aiutato nella carriera avuta fino ad ora. Io e la mia compagna abbiamo trascorso due settimane in Italia verso la fine dell’anno scorso. Abbiamo soggiornato a Treviso ed apprezzato molto la cultura, la gente e il cibo. Mi sono reso conto che in Italia c’è una grande passione per il rugby, che si esprime a fondo con il Campionato di Eccellenza e con le due franchigie che giocano nel Pro14. Siamo quindi entrambi molto entusiasti di trasferirci in Italia e personalmente non vedo lora di iniziare questa nuova avventura. Ho visto a video qualche partita di Mogliano, sia della scorsa stagione che dell’anno in cui Trent Renata giocava in biancoblù. Ho sentito parlare della storia importante del club e non vedo l’ora di farne parte e di contribuire anch’io a scriverne altre belle pagine. Mi aspetto di trovare ed imparare a conoscere uno stile leggermente diverso di rugby. Sto cercando di far crescere le mie conoscenze del gioco e di continuare ad evolvermi attraverso nuovi allenatori, compagni di squadra ed ambienti. Voglio in ogni caso vivere una stagione profiqua e di successo con la mia nuova squadra, riuscendo anche a sviluppare l’amicizia con gli altri membri della rosa e con il resto delle persone che collaborano in Società. Penso che giocare a rugby non si limiti a quello che si da sul campo, spero di diventare un “ambasciatore” per il Mogliano Rugby e per lo sviluppo del rugby nella comunità.”

“Mark Jackman è il giocatore che stavamo cercando”, dichiara Coach Andrea Cavinato, “perchè oltre ad essere stato All Black Seven, è un vero professionista, dotato di una altissima percentuale di realizzazione nei calci verso i pali e di grande velocità. Soprattutto, può essere utilizzato non solo come numero 10, ma anche come estremo o trequarti centro. Inoltre, cosa molto importante, è un giocatore di 30 anni che potrà condividere e trasmettere alle nostre giovani aperture il suo vissuto, diventando per loro un vero e proprio tutor e dando anche alla linea dei trequarti, estremamente giovane e veloce, spessore e tranquillità".