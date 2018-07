Il Mogliano Rugby è sempre più attivo sul mercato: ecco in arrivo due nuovi trequarti

MOGLIANO VENETO Il reparto dei trequarti si rinnova ulteriormente con l’arrivo di alcuni giovani atleti che andranno a rinforzare la cavalleria biancoblù. Si tratta di Federico Pavan, trequarti centro/ala classe 1998, cresciuto nelle giovanili del Petrarca, ha frequentato per due anni l’Accademia U18 di Mogliano e ha risposto alle convocazioni della Nazionale U17 e U18. Dalla stagione 2016/17 ha fatto parte della rosa della prima squadra del Petrarca Padova.

Giovanni Scagnolari è l’altro nuovo inserimento, anche lui in arrivo dai tuttineri, nello stesso ruolo di Federico. Dopo aver militato fino all’Under 14 con il Cus Padova, si è trasferto dal secondo anno nelle giovanili del club petrarchino, ha frequentato per un anno l’Accademia di Mogliano e per un secondo quella di Padova. Anche lui Nazionale u17 e u18, l’anno scorso ha disputato tutti i raduni con la Nazionle U20, senza però arrivare a giocare il 6 Nazioni ed il Mondiale di categoria. Sempre nella passata stagione ha giocato sia in Eccellenza con la prima squadra, che in Serie A con la squadra cadetta del Petrarca.

Di loro il nuovo tecnico biancoblù Andrea Cavinato dice: “Federico e Giovanni sono due ragazzi estremamente giovani e promettenti. Il primo è un trequarti centro/ala fisica e determinata, due anni fa quando ero alla guida del Petrarca, fu aggregato alla prima squadra esordendo sia in Eccellenza che in Coppa non ancora diciottenne. Il secondo lo considero uno dei giocatori più talentuosi e tecnicamente evoluti che abbia mai visto nel panorama italiano, gioca trequarti centro ma all’occorrenza può essere schierato come 10".