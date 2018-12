Mogliano Rugby scende in piazza per il Banchetto solidale 2018

Sabato 8 dicembre Under 100 sarà in piazza a Mogliano in sostegno del punto solidale, associazione che si occupa di assistenza alle famiglie meno fortunate.

Chi arriverà in piazza a Mogliano potrà gustare una favolosa porchetta, della pinza e del caldo vin brulè. Si potrà bere e mangiare ad offerta libera ricordando che il ricavato andrà a fin di bene. Un'iniziativa bellissima e di grande cuore per festeggiare nel migliore dei modi il giorno dell'Immacolata e per prepararsi alla nuova giornata del campionato Top 12 che si giocherà domenica 9 dicembre alle ore 14 e vedrà Mogliano sfidare, in trasferta, gli avversari del Rugby San Donà. Un incontro da sempre ricco di fascino ed emozioni pronto ad accendere il weekend degli appassionati della palla ovale.