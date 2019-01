Mogliano Rugby: terzo tempo con la Befana per l'Epifania

Il 6 gennaio 2019 sarà il giorno della prima partita del nuovo anno per la squadra di Top 12 (l’ultima del girone di andata di questa stagione sportiva) ma anche l’occasione per i tifosi più piccini per incontrare la Befana, che distribuirà i suoi dolcetti subito dopo la conclusione del match. Tranquilli, Mogliano Rugby non si è dimenticata dei suoi tifosi più grandi e dei genitori; loro potranno riscaldarsi durante il terzo tempo approfittando della “Pinza e Vin Brulé” offerti dalla Società biancoblù. Non mancherà la buona musica e chi vorrà divertirsi potrà cimentarsi nel karaoke. L'appuntamento è per domenica 6 gennaio, a partire dal primo pomeriggio, presso gli impianti dello Stadio “Maurizio Quaggia” in Via Colelli 2 a Mogliano Veneto.