Mogliano Rugby: nel weekend il derby contro Padova

Sarà un weekend ricco di appuntamenti per il Mogliano Rugby. La società sportiva trevigiana sarà impegnata su più fronti a partire dal campionato Top 12 dove domenica si giocherà l'atteso derby contro il Petrarca Padova.

Il match che inizierà alle ore 15 allo stadio Quaggia e promette uno spettacolo assicurato con la spinta dei tifosi moglianesi pronti a sostenere la loro squadra a caccia di punti preziosi in chiave classifica. Quella di domenica non è però la sola partita in programma nel fine settimana. Sempre domenica 18 novembre, la squadra Cadetta sarà impegnata in trasferta sul campo del Rugby Bologna. Fischio d'inizio alle ore 14.30. Turno di riposo invece per la formazione Under 18 mentre domenica mattina la formazione Under 16 accoglierà allo stadio Quaggia gli avversari del Mirano Rugby. Sarà dunque una domenica tutta da vivere nel segno della palla ovale.