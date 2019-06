Mogliano Rugby, scelto lo staff per la squadra cadetta: ci saranno Eigner e Lavorgna

Il Mogliano Rugby 1969 comunica che, nel ruolo di assistente allenatore della squadra che affronterà la nuova stagione di Serie B, è stato riconfermato il tecnico Vittorio Lavorgna. Vittorio affiancherà il nuovo Head Coach, individuato nella familiare figura di Darrel Eigner, tecnico uscente dell'Under 18 con la quale ha appena concluso un ennesimo anno ai vertici del Campionato Under 18 "Elite". Darrel sostituisce alla guida della squadra "Cadetta" Riccardo Girotto, costretto a rinunciare per impossibilità personali a proseguire nell'impegno delle ultime stagioni, e che la Società tutta intende ringraziare augurandogli il meglio per il futuro, sia dentro che fuori l'ambiente rugbistico.

Darrel Eigner, nato in sudafrica il 6/9/1976, in Italia da diciannove anni, è a Mogliano da tredici, 4 dei quali da giocatore, 8 da tecnico dell'Under 18 (con la quale ha vinto il titolo di Campione d'Italia nella 2014/2015) e uno da Head Coach della prima squadra nella stagione 2016/17, dopo una parentesi sempre in prima squadra nel 2010 con l’incarico di assistente. "Sono molto contento di avere la possibilità di allenare la squadra cadetta", sono le sue prime dichiarazioni, "ritrovo tanti ragazzi che ho allenato in passato, e la cosa mi fa molto piacere. La cadetta è una risorsa molto importante per il nostro Club e spero di riuscire a dare un contributo positivo ai ragazzi che ne fanno parte".

Vittorio Lavorgna, nato a preganziol il 16/03/1968, ha percorso come giocatore tutte le giovanili del Mogliano Rugby, fino al debutto in Serie B nel 1986. L'anno successivo una parentesi con le Fiamme Oro, ma un infortunio lo costringe ad appendere le scarpette al chiodo. Rientra con i colori biancoblù nel 2005 ed allena tutte le categorie del Mogliano, tranne l'Under 18. Inizia quindi il suo percorso con la squadra Cadetta a fianco di Riccardo Girotto, e adesso si accinge ad affrontare il suo terzo anno consecutivo sotto questa veste.