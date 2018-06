Mogliano rugby, riconfermati Davide Gallimberti e di Mattia D’Anna

MOGLIANO VENETO Dopo l’importante conferma di Filippo Guarducci, ecco che il reparto dei tre quarti può continuare nuovamente ad usufruire del prezioso apporto di due atleti di spessore per i colori biancoblù. Mogliano Rugby 1969 ha infatti il piacere di comunicare la riconferma anche di Davide Gallimberti e di Mattia D’Anna. I due sono entrambi nazionali seven, e in particolare D’Anna sta disputanto proprio in questi giorni con la maglia azzurra il “Rovigo Rugby Festival”, dopo aver contribuito alla conquista dell’importante terzo posto per la Nazionale di Andy Vilk nel Grand Prix di Mosca. Le due ali vestiranno quindi la maglia del Mogliano anche nella prossima stagione di Eccellenza e saranno presto a disposizione del neo capo allenatore Andrea Cavinato, e di Darrel Eigner, con il quale continueranno a lavorare per valorizzare sempre di più le proprie skills individuali.