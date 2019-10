Lo stadio Quaggia ospiterà gli allenamenti degli Isuzu Southern Kings

Nel corso di questa settimana il Mogliano Rugby 1969 darà ospitalità alla squadra sudafricana degli Isuzu Southern Kings che, dopo la sfida contro la Benetton Treviso persa per 36 a 30, ma guadagnando sia il bonus mete che quello difensivo, hanno prolungato la loro permanenza nella Marca per preparare la trasferta di Glasgow. Lo stadio Quaggia sarà a loro disposizione con strutture e materiali per permettere ai sudafricani di svolgere le sessioni di allenamento previste, comprese quelle della mischia chiusa.