Un'estate all'insegna del rugby per i più piccoli: ecco i Lions Summer Camp

MOGLIANO VENETO Il Mogliano Rugby organizza e promuove il Lions Summer Camp, una settimana all’insegna dello sport e del divertimento che quest’anno avrà luogo in due bellissime location montane, circondati dalle Dolomiti ed immersi nel verde! Il LonsSummer Camp U.10-12 avrà luogo dal 24 giugno al 1 luglio presso il Villaggio Dolomitico di Piani di Luzza. Il camp è rivolto agli atleti U.10-12, che hanno il piacere di trascorrere una settimana di rugby e sport insieme a compagni di squadra e con la possibilità di creare nuove amicizie!

Il Camp ha come obiettivo l’implementazione ed il miglioramento della tecnica e delle abilità di gioco del rugby e degli altri sport attraverso sedute di allenamento in erba intervallate da attività ludico-sportive quali calcio, basket, canoa, piscina, arrampicata e passeggiate tra i sentieri. Ad accompagnarli allenatori e staff della società, con la graditissima presenza durante le giornate dei giocatori della Prima Squadra e del Resp. Tecnico del Camp che sarà Claudio Zizola.

Claudio Zizola nasce e cresce rugbisticamente con il Rugby Villorba dove gioca per 15 stagioni fino alle giovanili U.20. Inizia successivamente il suo percorso come tecnico, allenando per due stagioni il Vecio Rugby a Treviso, le seguenti cinque stagioni è tecnico del Rugby Oderzo e per tre anni ricopre il ruolo di tecnico giovanili e U.20 del San Donà Rugby. Continua il suo percorso all’interno del mondo rugbistico come Coordinatore del minirugby a Villorba e successivamente come Resp. Tecnico per le attività della categoria U.17 con le Società Mogliano, Villorba, Oderzo, Silea. Ha successivamente ricoperto il ruolo di Coordinatore dell’attività giovanile a Villorba e per cinque anni è stato Tecnico U.12 con la società biancoblu nella quale da due anni riveste il ruolo di Coordinatore Tecnico Minirugby. Insieme a Caludio Zizola saranno presenti come allenatori: Andrea Bovo, Lorenzo Marini e Giovanni Giabardo. Ad accompagnarli inoltre durante la settimana anche Aldo Ronchin, Giuseppe Rutigliano, Gianni Campello e Roberto Andretti.

La quota di 400 euro comprende: Trasporto A/R Mogliano – Piani di Luzza – Mogliano, Pernotto in camera con servizi privati da 2 a 6 posti letto, Lenzuola, Igienizzazione servizi giornaliera, Trattamento in pension completa, Utilizzo campi sportivi all’esterno, 1 Ingresso in piscina, Assicurazione, Kit Macron t-shirt e bermuda di rappresentanza + zainetto Per maggiori informazioni ed iscrizioni scrivere a: marketing@rugbymogliano.it

L’HP Lions Summer Camp U.14-16 avrà luogo invece nella settimana 1-8 luglio presso la struttura collegiale Vinzentinum di Bressanone. Alla sua seconda edizione, l’High Performance Lions Summer Camp è aperto agli atleti U.14-16. Una settimana incentrata sul rugby con allenamenti specifici di perfezionamento della tecnica e degli skills individuali. La programmazione settimanale prevede allenamenti di rugby in erbe intervallati ad attività sportive differenti. E’ inoltre prevista una giornata all’ Acquarena di Bressanone ed una camminata in montagna con cena, pernotto e colazione presso il Rifugio Plose a 2500 m. circondati a 360° dalle Dolomiti! Resp. Tecnico del High Performance Lions Summer Camp: Franco “Kino”Properzi.

Franco Properzi Curti è un ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15, in carriera agonistica vince 13 scudetti, 7 da giocatore e 6 da allenatore. Partecipa a 4 mondiali di cui 3 come giocatore ed 1 come allenatore della Nazionale. Esordisce in Azzurro nel 1990 collezionando 54 presenze e dal 2002 al 2005 ricopre il ruolo di allenatore mischia e video analyst. Cresce a Milano dove esordisce nel Campionato con il Cus-Milano, poi Amatori ed infine Milan Rugby negli anni tra il 1982 e 1988. Dal 1998 al 2010 ricopre il ruolo di giocatore, allenatore mischia, video analyst e manager del Benetton Rugby. Nel 2010 inizia il suo percorso come allenatore del Mogliano Rugby con il quale vince lo storico tricolore nella s.s. 2012-2013. Da due stagioni è Resp. Tecnico Giovanili del club biancoblu. Insieme al Tecnico Properzi ci saranno inoltre il Tecnico Luis Simionato e Mattia Zappalorto. Ad accompagnarli inoltre Maddalena Saracino e Claudio Tiveron.

La quota di 450 euro comprende: Trasporto A/R Mogliano – Bressanone – Mogliano. Pernotto in camere da 4 a 6 posti con servizi ai piani, Tassa di soggiorno, Trattamento in pensione completa, Utilizzo campo multiuso, Ingresso all’ Acquarena di Bressanone, Pernotto e trattamento in HB c/o Rifugio Plose, Assicurazione, Kit Macron t-shirt e bermuda di rappresentanza + zainetto. Per maggiori informazioni ed iscrizioni scrivere a: marketing@rugbymogliano.it