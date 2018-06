Il Mogliano Rugby ha scelto: il suo nuovo team manager sarà Enrico Endrizzi

MOGLIANO VENETO Il Mogliano Rugby ha annunciato di aver scelto la persona che andrà a ricoprire il ruolo di Team Manager per la prossima stagione di Eccellenza. Si tratta di Enrico Endrizzi, bandiera e capitano biancoblù che avrà un incarico importante e di responsabilità di congiunzione tra giocatori, staff e dirigenza.

“Sono contento che Mogliano abbia pensato a me per questo ruolo, che trovo stimolante e che ho intenzione di svolgere con tutta la serietà necessaria” dichiara Enrico Endrizzi. “Voglio organizzare al meglio la vita della squadra in modo che i giocatori pensino solo a giocare e che lo staff tecnico non abbia altri pensieri se non allenare, mantenendo sempre il focus su quanto di loro competenza. Metterò a disposizione la mia esperienza per arrivare a questo nel più breve tempo possibile. Naturalmente mi dispiace molto smettere di giocare, una cosa che almeno all’inizio mi risulterà alquanto strana. Credo che la preoccupazione iniziale più grande sarà proprio superare lo scoglio del passaggio da atleta a membro dello staff, ma cercherò di non pensarci lavorando sodo come ho sempre fatto anche da giocatore".