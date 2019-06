Mogliano Rugby: Giacomo Da Re rimane in maglia biancoblu

Mogliano Rugby 1969 potrà nuovamente contare sulle prestazioni di Giacomo Da Re nel prossimo Campionato Italiano di Rugby Peroni Top12. Utilizzato indifferentemente in tutti i ruoli del reparto arretrato, compresa la cabina di regia, è un giocatore su cui lo staff biancoblù fa molto affidamento per il presente ed il futuro. La riconferma arriva mentre Giacomo si trova in Argentina, dove è attualmente impegnato nel Campionato del Mondo U20 con la Nazionale Azzurra.

Queste le dichiarazioni del team manager Enrico Endrizzi: «Siamo felici della fiducia che Giacomo ripone in noi, decidendo di proseguire la sua crescita a Mogliano. E' un giocatore dal talento inopinabile e crediamo che la sua affermazione sia solo questione di tempo e duro lavoro». «Faremo il massimo per mettere Giacomo nelle condizioni migliori per continuare il suo precorso di crescita - aggiunge Salvatore Costanzo - e perchè possa avere a disposizione tutte le possibilità per esprimere al massimo le proprie qualità».