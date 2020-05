Mogliano Rugby si tinge di rosa: nasce il settore femminile della squadra

Dalla prossima stagione le categorie del club biancoblu verranno ulteriormente arricchite da un'altra formazione, quella femminile. Mogliano Rugby diventerà infatti una delle società di rugby italiane a schierare una squadra in ogni ordine di categoria del rugby.

Dall'Under 6 all'Under 100, passando per una Academy dedicata alle categorie U16 e U18, la presenza nel massimo Campionato Nazionale di Rugby Peroni Top12, una squadra Cadetta che milita in serie B, la partecipazione al Campionato Amatori ed ora con un'altra importante novità: la nascita del settore femminile, con squadre U14, U16, U18 e la seniores, tutte con la casacca biancoblu. Per tutte le atlete e per tutti coloro che volessero maggiori dettagli, sarà possibile chiedere qualsiasi informazione contattando la società via mail all'indirizzo di posta: femminile@rugbymogliano.it