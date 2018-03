Mogliano Rugby si aggiudica la quarta tappa del torneo Superchallenge under 14

MOGLIANO VENETO Si è conclusa nelle scorse ore la quarta tappa del Superchallenge U14 2018. Nonostante il maltempo il torneo è giunto regolarmente al termine. Molte battaglie nei due campi dello Stadio Quaggia riservati alle partite di questa tappa del Superchallenge.

Alla fine ha vinto Mogliano superando in finale la Benetton Treviso per 7 a 5. Un epilogo roccambolesco con i biancoblù bravi a non mollare mai e che riescono ad avere la meglio sui forti trevigiani solo con un guizzo allo scadere, meta e trasformazione che permette il sorpasso. Vittoria bella ed importantissima perchè la prima classificata si è aggiudicata allo stesso tempo Tappa e partecipazione di diritto alla finalissima di Padova del 27 maggio 2018. Le gare sono state precedute sabato 10 marzo, dalla cena dei Capitani, nella Club House dello Stadio “M. Quaggia” di Mogliano Veneto. Domenica 18 marzo, avrà invece luogo la ventinovesima edizione del Torneo Città di Mogliano riservato ai ragazzi Under 6-8-10 e 12.