Il Mogliano Rugby si aggiudica la terza tappa del Super Challenge U14

MOGLIANO VENETO Bella giornata di sole con temperature primaverili, che hanno permesso lo svolgersi del torneo nel migliore dei modi. Grazie ai campi in ottime condizioni, tutti gli atleti coinvolti sono riusciti ad esprimere un alto livello di gioco. Il Torneo inizia con un piccolo ritardo a causa di alcune problematiche per il riconoscimento degli atleti ma, grazie all’ottima organizzazione, a fine mattinata tutto rientra nei tempi previsti dalla programmazione. Come già anticipato, tutte le squadre tengono alto il livello e si affrontano a viso aperto cercando di conquistare l’accesso alle semifinali per la vittoria del torneo. Questo ha permesso al pubblico presente di assistere a bei momenti di rugby. A metà mattinata si sono svolte le varie semifinali e, grazie alla formula del Super Challenge, le squadre che si sono affrontate avevano competenze simili, in modo da rendere più avvincenti le sfide stesse ed alzare ancora maggiormente le prestazione degli atleti coinvolti nei match che aprivano le porte delle finali da disputare nel pomeriggio.

La bellissima giornata si è conclusa con la finalissima tra i padroni di casa del Mogliano Rugby ed il Rugby Parma. Tutti i ragazzi si sono impegnati al massimo per conquistare l’accesso alla finale del Super Challenge di Colorno. Il gioco espresso da entrambe le squadre è stato di ottimo livello e si sono viste belle giocate da parte di entrambe le formazioni. Alla fine sono stati i padroni di casa del Mogliano a vincere la sfida e conseguentemente a staccare uno dei biglietti per la finalissima di Colorno. Altra soddisfazione per la società ospitante, la premiazione dell’allenatore del Mogliano Rugby per il miglior gioco espresso durante il Torneo.

I dirigenti del Mogliano Rugby: "Un ringraziamento doveroso va a tutti i volontari che hanno reso possibile lo svolgersi della manifestazione, ai giocatori della prima squadra, che con umiltà e senso di appartenenza hanno servito il pranzo ai piccoli atleti, alla Croce Rossa, ai Carabinieri in congedo Diamo appuntamento per il 12 marzo, quarta tappa del Super Challenge, che vedrà lo svolgersi di due Tornei in contemporanea sui campi della Capitolina e del Cus Roma".

Queste le squadre che hanno partecipato alla tappa di Mogliano Veneto: