Rodeo Mogliano, Marco Svander ottiene la sua prima vittoria trevigiana

MOGLIANO VENETO A Mogliano Marco Svander dice 33. Al tc Mogliano col debutto di Giorgio di Giusto in veste di Giudice Arbitro Marco Svander ottiene la sua prima vittoria trevigiana. In una finale inedita si sono presentati in finale la testa di serie numero sette Svander e la numero cinque Riccardo Opi entrambi 4.2. Eppure Svander ha fatto vedere di essere già pronto per la categoria superiore, perché ha lasciato una manciata di games, per ciascuno degli avversari superati lungo il percorso, costituito da 4 incontri. Opi invece ha dovuto stringere i denti sin dal primo incontro dovendo regolare al terzo set Alberto Penazzato che aveva avuto l’ingrato compito di stoppare l’organizzatore di casa Alfredo Gris. Terzi posti per Nicola Barbiero e per Andrea Buzzo. In evidenza Edoardo Nasato, Andrea Stevanato, Daniele Fonfon e Pietro Pellegrini.